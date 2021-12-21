/667458/القوى-العاملة-تناقش-طلب-النائب-سيد-نصر-بشأن-علاوات-وترقيات-العاملين-بالهيئة-الوطنية-للإعلام-وتقرر-استدعاء-وزير-المالية-فيديو

ناقشت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد طلبي الاحاطة المقدمين من النائب سيد نصر بشأن ،عدم حصول العاملين على بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة لهم، وعدم الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة.

دوت الخليج

وتحدث سيد نصر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بشأن تفاصيل مناقشة الطلبين المقدمين منه باللجنة، موضحا أن الهيئة الوطنية للاعلام إحدى المؤسسات القومية على ارض مصر، وابنائهم يجب النظر اليهم بعين الاعتبار، موضحا ان الرئيس السيسي اصدر قرارات بشأنهم ولم يتم تنفيذها، وصرف المبالغ المالية لهم، منوها ان الخارجين عن المعاش منذ عام 2018 من الهيئة الوطنية لم تم حصولهم على المعاشات المستحقة والمقررة لهم.

القوى العاملة تناقش طلب النائب سيد نصر بشأن علاوات وترقيات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام وتقرر استدعاء وزير المالية

وعن ما انتهت اليه اللجنة من مناقشات، قال النائب سيد نصر أنه بعد مناقشات اللجنة العديدة وبحضور ممثلي الحكومة والهيئة العامة للإعلام تمت التوصية بإعادة الجلسة بحضور وزير المالية محمد معيط، والإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، لوضع دراسة لزياة المخصص المالي بزيادة العلاوات الشهور القادمة.