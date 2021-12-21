وفد لجنة الصناعة بالبرلمان يتفقد مجمع مرغم بالاسكندرية لمتابعة أعمال البنية التحتية..ويستمع للتحديات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بالمحافظة

/667459/وفد-لجنة-الصناعة-بالبرلمان-يتفقد-مجمع-مرغم-بالاسكندرية-لمتابعة-أعمال-البنية-التحتيةويستمع-للتحديات-التى-تواجه-المستثمرين-والمصنعين-بالمحافظة

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة النائب معتز محمود اليوم، الثلاثاء، مجمع مرغم 2، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة الإسكندرية لمتابعة الجهود المبذولة فى ملف البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.

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مجمع برغم

واستمع الوفد لشرح مفصل حول مجمع مرغم 1 والذى يضم 238 وحدة صناعية كاملة التجهيز، ويشمل مجمع مرغم 2، عدد وحدات 204 وحدات صناعية ليصبح إجمالى الوحدات التى جرى توفيرها 442 وحدة صناعة.

المنطقة الصناعية ببرج العرب

واستمع الوفد برئاسة النائب معتز محمود، اليوم، للتحديات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بمجمعا مرغم 1،2 بمحافظة الاسكندرية، وذلك فى حضور عدد من القيادات التنفيذية.

وجاءت أبرز المشاكل إلى القى المستثمرين الضوء عليها، ارتفاع القيمة الايجارية، وأن يكون العائد الاقتصادى من المجمع مساندة الصناعة الوطنية ودعم وتشجيع المستثمرين وليس رفع القيمة الايجارية، بالإضافة لوضع الصناعات الصغيرة فى قانون الشراء الموحد.

وجاء ملف المرافق من الموضوعات التى كانت حاضرة خلال اللقاء، والانتهاء من التراخيص بسهولة وذلك من خلال تفعيل الشباك الواحد.

وعلق حازم عنان، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، قائلا:" مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، من ضمن 7 مجمعات تم طرحها من قبل الوزارة بهدف تقنين وضع الصناعة في مصر والتغلب على مشكلة الصناعات العشوائية، وأن مجمع مرغم1 كان هو البادرة والمشجع من أجل إنشاء مجمع مرغم 2 الذى تم انشاءه بالقرب من الكيانات المهتمة بصناعة الكيماويات.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية:" هناك العديد من التيسيرات والتسهيلات للشباب وراغبى الحصول على وحدات بالمجمع، منها تلى سبيل المثال، خفض سعر كراسة الشروط من 5 آلاف فى مجمع مرغم 2 ل300، وعدم إلزام المتقدم الحصول على الوحدة امتلاك سجل تجترى قبل التقديم ولكن بعد التقديم ومنحه ثلاثة شهور لاستيفاء المستندات، وكذلك التقديم بالرقم القومى وما يثبت أن المتقدم هو نفسه الشخص المستفيد من الوحدة.