/667462/دليلة-بعد-اتهماها-بالإساءة-لفنانات-مصر-كنت-بعاني-من-ضغوطات-نفسية-من-حد-منهم

خرجت الفنانة دينا حسين الشهيرة بدليلة عن صمتها للرد على اتهام إسائتها لفنانات مصر وتواطدها مع قناة الجزيرة القطرية، وذلك خلال لقائها مع موقع دوت الخليج

وقالت دليلة في بداية حديدثها، موضحة سبب الفيديو المنتشر: “الموضوع من سنة، كنت بعاني من ضغوطات نفسية من حد ميعن، فنزلت الفيديو على صفحتي مع أصدقائي، بشتكي فيه، أنا غلطت لمن مأسأتش لحد ومعممتش كلامي ومقدرش أسئ للفنانين”.

وتابعت:”كنت مطربة أوبرا من 5 سنين، مين أنا أصلا عشان أغلط في حاجة بالقامة دي”.

دليلة تدافع عن نفسها وتكشف حقيقة إسائتها لفنانات مصر

دافعت دليلة عن نفسها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت فيه: "مصر هي هوليود الشرق، وأنا حتة عيلة مقدرش أسئ لفنانان مصر، أنا عايشة وباكل وبشتغل فيها.. هي مصدر رزقي"

وتابعت: "هذا الفيديو نشرته العام الماضي، وكنت أشكو فيه مشاكل الإنتاج، وهذا الكلام كان بيني وبين أصدقائي على "فيسبوك"، ولم أوجه حديثي إلى العامة".

وأضافت: "ولا أعرف لماذا أُعيد نشره بعد مرور كل هذا الوقت، خاصةً أنه انتشر على نطاق واسع وقتها، وبعدها حللت ضيفة في برنامج "صبايا الخير" مع ريهام سعيد، وتحدثت عن الفيديو وأوضحت ما كنت أقصده من خلاله".

و أردفت قائلة: "أكدت وقتها أن النماذج السيئة ليست غالبة على الوسط الفني، وإنما هي فئة قليلة، وكما يوجد الصالح فهناك الطالح".

دليلة تبرأ نفسها من قناة الجزيرة

واستطردت: "مرّ الموضوع وبعد ذلك طرحت أغنيتي، وعملت وأكملت حياتي بشكل طبيعي، وبعد مرور نحو 9 أشهر، لا أعلم لماذا عرضت قناة "الجزيرة" الفيديو في الوقت الحالي، أنا بريئة منها ومليش أي علاقة بيها".

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية بشأن دليلة

الأمر الذي دفع الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانًا استنكر فيه ما قالته الفنانة دينا حسين الشهيرة عن فناني مصر وإساءتها لهم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيس بوك»

أضاف البيان "إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر"

وتابع بيان الاتحاد "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و"التريند" دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين"

واختتم البيان "هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير"