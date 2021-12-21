ممدوح عباس يهدد اللجنة الأولمبية المصرية بالطعن على انتخابات الزمالك «صور»

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فجر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق حول مفاجأة كبرى سوف تحدث في انتخابات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ممدوح عباس عبر "تويتر" "إذا تم الدعوة الصحيحة في انتخابات نادي الزمالك فسوف تشهد مفاجأة كبرى تصحح الأوضاع".

وزاد "سأكون أول من سيطعن على ما يسمى بالدعوة للانتخابات في نادي الزمالكن والتي لم ارى لها مثيل لا هي دعوة ولا هي بانتخابات سيكون أنا حتى يبلغ الحاضر الغائب".

واختتم "على من يتولى الأمر وأقصد اللجنة الأولمبية أن تصحح هذا الأمر إحتراما ليس فقط لعقول الجمعية العمومية ولكن أيضا إحتراما لتاريخ ماشة وعشرة عام لنادي الزمالك".

من يستطيع هز عرش مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك بعد إعلان موعد الانتخابات؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك غداً الأربعاء ولمدة أسبوع.

وسوف تقام انتخابات القلعة البيضاء بعد 52 يوما من الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، والتي سوف تجرى على يوم واحد فقط، بداية من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 7 مساء.

وحتى الأن لم تظهر أي نيه لدى عشاق ورموز نادي الزمالك بالترشح ضد مرتضى منصور خلال الفترة المقبلة، والذي أعلن أنه ينتظر من يريد تحديه في الانتخابات المقبلة.

وكان ينتظر عشاق القلعة البيضاء تواجد أحمد حسام ميدو وحازم إمام في الانتخابات المقبلة ضد مرتضى منصور، من أجل قيادة نادي الزمالك، ولكن قرر الثعلب أنه سوف يترشح في الانتخابات بعد المقبلة، أما ميدو فيركز حاليا في العمل الإعلامي ولا ينوى الترشح للانتخابات في الفترة المقبلة.

ويأتي الدور على وزير الرياضة الأسبق، خالد عبد العزيز، والذي أعلن عن نيته خوض انتخابات الزمالك في أكثر من مرة، ولكن كان قلقاً من قانونية الانتخابات والطعن عليها، وأكد أن الأجواء عندما تكون مناسبة سوف يترشح على رئاسة القلعة البيضاء، ولكن لم يعلن عن نيته حتى الأن.

ويعتبر الأمل الأخير لدى عشاق وجماهير نادي الزمالك هو إئتلاف الثنائي أحمد سليمان وحسين لبيب، والذي ظهرت أقاويل خلال الفترة الماضية بتكوين قائمة قوية من اجل منافسة مرتضى منصور حال نزولة للانتخابات المقبلة بنادي الزمالك.

وكان أحمد سليمان مرشحاً قوياً خلال الانتخابات الماضية لندي الزمالك ولكن في النهاية خسر أمام مرتضى منصور، ولكن نجح من قائمتة الثاني هاني العتال على منصب النائب، وعبد الله جورج، على مقعد العضوية.

مرتضى منصور

الملامح حتى الأن والأجواء تأتي في صف مرتضى منصور حال قرر النزول لانتخابات الزمالك، والذي اعلن منذ أيام بأنه يقوم بتجهيز قائمة قوية تكون معه خلال الفترة القادمة، وأعلن عن عدم تواجد هاني زادة في القائمة بسبب قضية اللاعب محمد إبراهيم، لاعب الفريق السابق، وايضا عدم تواجد علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، بجانب الدكتورة شريفة الفار.