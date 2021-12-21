«علاوات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام »بمناقشات القوى العاملة بالنواب.. مقدم طلب الإحاطة: وضع دراسة لزياة المخصص المالي للأعضاء.. واستدعاء وزير المالية الجلسة القادمة.. فيديو

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ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام علي العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة.

دوت الخليج

واستعرض النائب سيد نصر، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، والتى تمنحها الدولة للعاملين كل عام، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

سيد نصر يسرد توصيات لجنة القوى العاملة بعدمناقشة طلب الاحاطة

وتحدث سيد نصر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بشأن تفاصيل مناقشة الطلبين المقدمين منه باللجنة، موضحا أن الهيئة الوطنية للاعلام إحدى المؤسسات القومية على ارض مصر، وابنائهم يجب النظر اليهم بعين الاعتبار، موضحا ان الرئيس السيسي اصدر قرارات بشأنهم ولم يتم تنفيذها، وصرف المبالغ المالية لهم، منوها ان الخارجين عن المعاش منذ عام 2018 من الهيئة الوطنية لم تم حصولهم على المعاشات المستحقة والمقررة لهم.

دوت الخليج

وعن ما انتهت اليه اللجنة من مناقشات، قال النائب سيد نصر أنه بعد مناقشات اللجنة العديدة وبحضور ممثلي الحكومة والهيئة العامة للإعلام تمت التوصية بإعادة الجلسة بحضور وزير المالية محمد معيط، والإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، لوضع دراسة لزياة المخصص المالي بزيادة العلاوات الشهور القادمة.

تضامن برلماني مع طلب النائب سيد نصر

وتضامن رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع ما ورد فى طلب الإحاطة، وضرورة وأحقية صرف العلاوات الدورية المتأخرة للعاملين.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتضامن دائما مع حقوق العاملين التى أقرها لهم القانون، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على منح علاوات للعاملين لدعمهم، وذلك فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وتحدثت أمل الجندى، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين ومتأخرة منذ سنوات، نتيجة الظروف المالية الصعبة فى الهيئة والديون المتراكمة، وأن هناك حاجة لدعم مالى لسداد مستحقات العاملين فى العلاوة الدورية، لافتة إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وأن تكلفة العلاوات المتأخرة تتجاوز 600 مليون جنيه.

فيما، قال ممثل وزارة المالية، إن المشكلة ليست فى اعتمادات الموازنة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة فى توفير السيولة المالية.

سولاف درويش: فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورا ضعيفة

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق فى صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين والتى ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعى دعما لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأشارت درويش، إلى أن هناك فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين، وقالت إن الهيئة الوطنية للإعلام تابعة للدولة ولها دور فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال دورها الإعلامى، ولذلك لابد من دعمها، ودراسة إمكانية إسقاط بعض الديون المجنبة المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، مثل فوائد الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى.

من جانبه، قال عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الهيئة يحكمها قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية ويمنحها وضع لائحة خاصة للعاملين، ويطبق عليها كل قوانين الدولة، واستحقاق العاملين فيها علاوة خاصة، ولهم حق صرف حافز إضافي، متابعا: "العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية لو مش مطبقة عليهم يحصلوا علي العلاوة الدورية الخاصة بهم".

وانتهت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، إلي طلب بعض البيانات من الهيئة الوطنية للإعلام، تشمل بيانات عن موازنات 2019/ 2020/2021، وبيان عن المديونيات المستحقة علي الهيئة وإجراءات التسويات الخاصة بها، وبيان بالتصنيف الوظيفي للعاملين وجدول الأجور الخاصة بهم.

وأوصت لجنة القوى العاملة بدراسة إتاحة تعزيز مالي للهيئة لسد فروق العلاوات المتأخرة للعاملين بالهيئة، وانتهت إلى استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع آخر سيحدده موعده لاحقا، على أن يدعى لحضوره وزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومندوب من بنك الاستثمار القومي، ومسئول تسويات الدين مع الحكومة في وزارة التخطيط.