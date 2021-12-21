/667466/صناعة-النواب-تطالب-هيئة-التنمية-الصناعية-بموافاتها-بالتكلفة-الاستثمارية-لمرغم-1-2

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، هيئة التنمية الصناعية موافاتها يإجمالى التكلفة الاستثمارية لمرغم 2،1 ومقارنتها بأسعار للايجار والتمليك.

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وأوصت اللجنة، الاتصال بالجهات الحكومية لتسويق منتجات مجمعا مرغم 2،1 ، بالإضافة إلى أن يقوم نواب محافظة الإسكندرية بمتابعة حلول مشاكل المستثمرين التى تم الاتفاق عليها خلال لقاء وفد اللجنة بعدد من المستثمرين والمصنعين، وأن يضم المبنى الادارى من المجمع مكتب لهيئة التنمية الصناعية وممثل عن وزارة التموين لاستخراج السجل التجارى.

كما أوصت اللجنة أيضا، أن تكون التكلفة بالإضافة ل10% مصاريف آدارية للإيجار البيع.

وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بحل مشكلات وازمات القطاع الصناعي ، موضحا ان زيارة لجنة الصناعة الي محافظة الاسكندرية لزيارات المناطق الصناعية في ظل تلك الظروف المناخية يعد دليل واضح ان هناك تكليف واضح بالاستماع الي مشاكل المستثمرين وحلها .

صناعة النواب تطالب هيئة التنمية الصناعية بموافاتها بالتكلفة الاستثمارية لمرغم 1-2

وأضاف محمود، أن جميع الأزمات والمعوقات التي طرحت قابلة للحل وسنعمل جاهدين علي حلها وسأتابعها مع الجهات المختصة ، قائلا:" دورنا كنواب واضح اعادة الثقة بين المواطن والدولة ، والدولة جادة في حلول جميع الأزمات وازالة اي معوقات".