/667467/دليلة-تتبرأ-من-علاقتها-بقناة-الجزيرة-أنا-واحدة-بتلبس-مفتوح-هنتمي-ليها-ازاي

أعلنت الفنانة دينا حسين الشهيرة بدليلة، تبرأها من قناة الجزيرة، التي هي السبب الرئيسي في نشوب أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية، وتلقيها انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من نجوم الفن مشيرين إلى أنها أساءت لفنانات مصر.

دوت الخليج

وقالت دليلة خلال لقائها مع موقع دوت الخليج موضحة حقيقة فيديو هجومها على فنانات مصر، وعلاقتها بقناة الجزيرة: “الفيديو من سنة، وكنت خلاص بدأت حياتي، فجأة لقيت الحرب قامت تاني بعد ما قناة الجزيرة نشرت الفيديو ووصل لعدد كبير من المشاهدات، مكنتش فاهمة في أي ومكنش ليا علاقة بقناة الجزيرة قبل كده”.

وتابعت: “أنا واحدة فنانة وبلبس مفتوح عمري ما أنتمي للقنوات دي، دي كانت لحظة إنفعال مش أكتر وعلى صفحتي الشخصية، كنت بفضفض بيه مع صحابي زي مأنا متعودة ديما”.

اتهام دليلة بالإساءة لفنانات مصر

وكانت أُثيرت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما عرضت قناة «الجزيرة»، مقطع فيديو للفنانة المصرية دينا حسين، الشهيرة بـ «دليلة»، والتي كانت قد سجلته في مارس من العام الماضي.

وقالت دليلة خلال الفيديو إنها ترفض تقديم تنازلات للمنتجين وصناع الفن حتى تحصل على فرصتها، ولا ينبغي تعميم النماذج السيئة على الجميع.

الأمر الذي دفع الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانًا استنكر فيه ما قالته الفنانة دينا حسين الشهيرة عن فناني مصر وإساءتها لهم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيس بوك»

أضاف البيان "إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر"

وتابع بيان الاتحاد "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و"التريند" دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين"

واختتم البيان "هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير"