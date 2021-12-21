قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة ميدانية بمدينة غرب قنا الجديدة لمتابعة عدد من الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بها، رافقه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ قنا يتفقد مدينة غرب قنا الجديدة

أوضح محافظ قنا انه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد ٣٠ عمارة سكنية تضم ٧٢٠ وحدة سكنية اسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية ١٥١ مليون جنيه، مؤكدا أن المدينة تتمتع بموقع متميز وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5كم2، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، و سكن مصر ، و فيلات سكنية، مراكز تجارية، و مباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنه لأبناء محافظة قنا.

الجدير بالذكر أن مدينة غرب قنا تقع على مساحة 8971 فدان على الطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي بمسافة 8 كم 2، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائي لعدد 30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارة بنهاية عام 2021م، كما تشتمل على 30 عمارة سكن مصر جاري تنفيذهم بإجمالي عدد 720 وحدة، وتم تمهيد الطرق المؤدية للمدينة والتقاطعات داخلها، مشيرا إلي توافر مراكز خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجاري بمساحة 970م2 بتكلفة حوالي 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374م2 بتكلفة حوالي 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 3134م2 بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه، ومبنى مدرسة تعليم أساسي بواقع 43 فصل بمساحة 7805م2 بتكلفة حوالي 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942م2 بتكلفة حوالي 5 مليون جنيه، ووحدة إطفاء بحوالي 5 مليون جنيه، وجاري تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600م2 بتكلفة 7. 5 مليون جنيه.