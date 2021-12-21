/667471/برلماني-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إنشاء-كوبري-علي-مزلقان-الجزيرية

تقدم النائب مصطفي محمود مصطفي ، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات ، بشأن جدوى إنشاء كوبري علي مزلقان الجزيرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف محمود ، في بيان له، أنه يتم إنشاء كوبري مزلقان قرية الجزيرية بشان حادث قطار مزلقان الجزيرية ، بتصادم قطار وعربة ربع نقل ، لافتا أن الحادث أدى الي وفاة السائق مشيرا أنه تقدم بطلب الأحاطة نظرا للكثافة المرورية الكشفية والتى تربط الطريق الزراعى نجع حمادى قنا بطريق مجموع الممواقف الرئيسي بقنا.

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنشاء كوبري علي مزلقان الجزيرية

يذكر أن البرلمانى مصطفي محمود عضو مجلس النواب برفقة البرلمانى محمد كمال موسي والدكتور حازم عمر نائب محافظة قنا للمناطق الاختناقات المرورية بمدينة قنا وذلك بناء علي طلب أهالي قنا لمناطق الاحوال المدنيه وصيدليه الرحمه.

على جانب أخر تفقد محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة ٤٢٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية ، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين " ويخدم ٥٥ الف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تابع الداودي الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، ، وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا .

وتفقد المحافظ تطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ال ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائي .