دليلة لـ أشرف زكي: «اعتبرني بنتك..ومتعلقليش المشنقة»

/667473/دليلة-لـ-أشرف-زكي-اعتبرني-بنتكومتعلقليش-المشنقة

وجهت الفنان دينا حسن، الشهيرة بـ دليلة، رسالة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، اعترفت من خلالها بالخطأ الذي ارتكبتها، متمنية الغفران من النقابة ورئيسها، والشعب المصري.

دوت الخليج

وأضافت خلال قلائها موع موقع دوت الخليج، مترجية نقيب المهن التمثيلية: “أنا أسفة اني عملت كدة أنا غلطت، مكنش قصدي إني أسيء لأي حد، عتبرني بنتك أنا قابلة أي قرار تاخدوه بس متعلقوليش المشنقة”.

وتابعت: “أنا بعتذر لأستاذ أشرف ذكي على سوء الفهم، وقت الضغط النفسي مش ببقى عارفة إي الصح وإي الغلط، أسفة لكل الناس اللي افتكرت اني بسئ لمصر، وأي حد عارفني عارف إني شخص مسالم جدا ومش بأذي حد”.

دليلة تكشف قصة الفيديو الكتسبب في أزمتها

وتحدث دليلة خلال اللقاء عن قصة الفيديو، الذي تسبب في انتشار أزمتها، فقالت: “الموضوع من سنة، كنت بعاني من ضغوطات نفسية من حد ميعن، فنزلت الفيديو على صفحتي مع أصدقائي، بشتكي فيه، أنا غلطت لمن مأسأتش لحد ومعممتش كلامي ومقدرش أسئ للفنانين”.

وتابعت:”كنت مطربة أوبرا من 5 سنين، مين أنا أصلا عشان أغلط في حاجة بالقامة دي”.

علاقة دليلة بقناة الجزيرة

هذا وكشفت دليلة، عن علاقتها بقناة الجزيرة، فقالت: “الفيديو من سنة، وكنت خلاص بدأت حياتي، فجأة لقيت الحرب قامت تاني بعد ما قناة الجزيرة نشرت الفيديو ووصل لعدد كبير من المشاهدات، مكنتش فاهمة في أي ومكنش ليا علاقة بقناة الجزيرة قبل كده”.

وتابعت: “أنا واحدة فنانة وبلبس مفتوح عمري ما أنتمي للقنوات دي، دي كانت لحظة إنفعال مش أكتر وعلى صفحتي الشخصية، كنت بفضفض بيه مع صحابي زي مأنا متعودة ديما”.

أشرف زكي يهاجم الفنانة دليلة

هذا وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان دينا حسين لإسائتها لفنانات مصر من أجل تصدر التريند وتعليق فشلها على الفن.

فققال أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CbC»: "سنتخذ إجراءات قانونية حيال الشخصيات التي تجعل من الفن شماعة تعلق فشلها عليه، أو تبحث عن الشهرة والتريند من خلال اختلاق قصص وهمية"

وتابع: "لم نسكت على إهانة الفنانين والفنانات والمهنة العظيمة اللي بننتمي إليها.. والرد عليها هيكون في القضاء".