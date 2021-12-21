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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق تطبيق «حصص مصر»، يقدمه عدد من المدرسين المعتمدين، وذلك فى محاولة لمحاربة الدروس الخصوصية.

دوت الخليج

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، منصة إليكترونية تدعى «حصص مصر»، وفرت كوادر من المدرسين المعتمدين، على مستوى عالي من الكفاءة ومدربين علمياً وإعلامياً على التواصل مع الطلاب.

وزارة التربية والتعليم تحارب الدروس الخصوصية بتقديم منصة «حصص مصر»

وتقدم منصة «حصص مصر» كل المناهج الدراسية من أول 3 إعدادي حتى 3 ثانوي، بأسلوب شرح بسيط وسلس ولكل المدارس العربي والإنجليزي والفرنساوي.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم، من خلال التطبيق نماذج للامتحانات والأسئلة والأجوبة والتقييمات المتاحة الموجودة في الكتب الخارجية، وتم وضعها على المنصة.

منصة حصص مصر

وتسعى المنصة إلى تقديم كافة الكتب الخارجية لأن محتواها موجود بالكامل على المنصة.

كما تتضمن المنصة تدريبات معتمدة لتعليم الطلبة كيفية التعلم مع أسلوب التقييم الجديد الذى يحدث آخر العام، حتى يستطيع الطالب تقييم مستواه بدون حدوث اختلاف بين تقييمه لنفسه وتقييم المدرسة له في نهاية السنة.

وتشغل المنصة حوالي 20 مليون مشاهدة للفيديوهات على المنصة، وتتضمن 115 مليون سؤال تم الإجابة عليها وحلها على المنصة، ولا تزال الأرقام فى الصعود.

كما يمكن الاشترك على منصة «حصص مصر» بتكلفة قدرها 250 جنيه بس في السنة كلها، أى برقم أقل من تسعيرة الحصة.

هذا وتمثل منصة «حصص مصر» خطوة تمثل نقلة مختلفة ومهمة في التعليم المصري، يستفاد منها الطلاب، كما تخفف الكثير من الأعباء المادية التي تتحملها الأسر.