صور..إسكان الشيوخ فى زيارة لمحورقناة السويس بعد اقتراح محمود القط

/667476/صورإسكان-الشيوخ-فى-زيارة-لمحورقناة-السويس-بعد-اقتراح-محمود-القط

استجابة لمقترح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى وفد أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بهدف الوقوف على المستجدات الخاصة بالمشروعات التنموية لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

دوت الخليج

محور تنمية هيئة قناة السويس

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة بأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأعرب عن تقديره للدور المنوط باللجنة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية في مجالات الإسكان والنقل ومناقشة رؤى التطوير المتعلقة بهذه القطاعات الاقتصادية الهامة، مشددا على حرص الهيئة على تحقيق التواصل الفعال مع اللجنة والاستفادة مما تطرحه من مقترحات بناءة.

وأشار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، فى الاقتراح المقدم منه إلى أن العالم يشهد حاليا حالة من تكدس البضائع في الموانئ الأوروبية و الأمريكية لأسباب عديدة و هناك مما يستدعي أن تكون لهيئة قناة السويس استراتيجية واضحة للتطوير و التحديث لتستطيع المنافسةإجراءات عاجلة ستتخذها الدول سيكون على رأسها إسراع وثيرة نقل و شحن البضائع هناك بعض الدعوات من بعض الدول و الكيانات لإستحداث طرق بديلة لقناة السويس المستقبلية.

المذكرة الإيضاحية حول المقترح برغبة حول تطوير المنطقة الاقتصادية و الملاحية بقناة السويس

أولا : ارتفعت أسعار الوقود عالميا في الآونة الأخيرة و من المتوقع زيادة الارتفاع مما سيؤثر على كل وسائل النقل عموما و الشحن البحري خصوصا و المتوقع أيضا تزداد وتيرة الارتفاع و على النقيض هناك زيادة كبيرة في حركة الشحن نظرا لتوجه العالم للانفتاح الكامل بعد عامين من الاغلاق الجزئي و الكلي مما يويد التوقعات بزيادة الحركة الملاحية في قناة السويس.

ثانيا : تتكدس حاليا الموانئ الأوروبية و الأمريكية بالبضائع و يعاني العالم من أزمة تصدير و استيراد حقيقية و تعمل الدول و الكيانات الاقتصادية الكبرى على وضع حلول سريعة و جذرية للأمر منا يعني أننا في الشهور القادمة تحتاج ان نكون على أهبة الاستعداد و التطوير لكل المرافق و الخدمات الخاصة بقناة السويس بمحوريها و منطقة الخدمات لتكون جاهزة و تكون قادرة على إثبات قدرتها على استيعاب الحركة التجارية العالمية و تقوم عمليا بالرد على ما يتم ترويجه باحتياج العالم لطرق بديلة لها.

ثالثا: تسعى بعض الدول لأخذ خطوات جدية لاستحدات بدائل لقناة السويس و تقوم بالإعلان عن بين حين و آخر و تتعمد التشكيك في قدرات و إمكانيات الدولة المصرية و قدرات القناة على أن تكون هي الحل الأمثل لحركة النقل العالمية من الشمال الى الجنوب و العكس أخيرا:

في ظل كل ما سبق قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه جميع الجهات المعنية منذ شهر يونيو الماضي بالعمل باسترتيجية متكاملة لتطوير قناة السويس سواء بزيادة المنطقة التوسعية في القناة أو بشراء المعدات الحظيتة و غيرها من الاجراءات التي تجعل العالم يرى أن القناة دائمة التطوير و التحديث و قادرة على مواكبة التطورات العالمية بكافة أنواعها لذلك تقترح أنه من الضروري أن تقوم بمناقشة سيادة الفريق أسامة ربيع و فريق العمل المعاون حول استعدادات الفتاة للفترة القادمة.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير وهو ما بدأت الهيئة في جنى ثماره من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق وذلك على الرغم من التحديات المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة منذ شهر يناير وحتى اليوم عبور نحو ٢٠٠٣٣ سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١,٢٣ مليار طن، محققة إجمالي إيرادات قدرها ٦,١ مليار دولار.

وأوضح الفريق ربيع أن استراتيجية التطوير بالهيئة تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة بإنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة بالإضافة لتطوير الجراجات الموجودة على القناة الأصلية بما يسمح بزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، وذلك بالتوازي مع تطوير ١٦ محطة مراقبة موجودة على طول القناة، فضلا عن تكثيف العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين الملاحة في هذا القطاع.

وأضاف رئيس الهيئة أن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل تحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، والحفاظ على أصول الهيئة وزيادة ربحية شركاتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في كافة معاملات الهيئة وخدماتها.

وشدد الفريق ربيع على أن قطاع النقل البحري يعد أحد القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو التحدي الذي نجحت الهيئة في التعامل معه من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة والتي نجحت في احتواء الأزمة وكان لها بالغ الأثر نحو جذب خطوط ملاحية جديدة والحفاظ على معدلات العبور بالقناة، وحصد العديد من الإشادات الدولية.

ثم استعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة خلال أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وأبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان تعويم السفينة بنجاح دون أية خسائر تلحق بالسفينة وطاقمها أو بالبضائع المحمولة عليها، وهو ما أعطى دلالة قوية عن أهمية قناة السويس.

ووجه رئيس الهيئة، رسالة طمأنة لنواب لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ بشأن قيام الهيئة بالمتابعة الدورية ودراسة كافة المشروعات الخاصة بالنقل البحري عالميا، والعمل على تحسين الخدمات الملاحية بالقناة لتعزيز تنافسيتها.

من جانبه، أشاد النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بمعدلات الأداء الخاصة بقناة السويس ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على الأهمية المحلية والدولية للقناة باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الهامة للدخل القومي وشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

كما وجه النائب محمد عبده اللمعي رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بالهيئة وأعرب عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها الهيئة لتخطي أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح وهو الأثر الذي لمسه من خلال انطباعات الخطوط الملاحية عن الأزمة.

خلال اللقاء، طرح السادة النواب مجموعة من التساؤلات الخاصة بقناة السويس ومشروعاتها، وقام الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالرد على كافة التساؤلات وشرح جهود الهيئة لتعزيز دورها الخدمي والمجتمعي والارتقاء بخدماتها الملاحية وتدريب كوادر.

عقب ذلك، قام وفد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بجولة ميدانية شملت جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة أنفاق الإسماعيلية" دوت الخليج"