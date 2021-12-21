/667477/السكة-الحديد-تستبدل-القطارات-القديمة-بأخرى-محسنة-الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديد أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 23 ديسمبر سيتم تعديل عدد من الخطوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى عدم وجود عربات قديمة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية 2021.

دوت الخليج

السكة الحديد تستبدل القطارات المميزة بأخرى محسنة بعدد من الخطوت

وتعمل الهيئة على تحديث أسطول العربات والجرارات بالتوازي مع الإصلاحات والتطوير المستمر بجميع القطاعات بالهيئة، وسيتم تعديل وخط المنصورة-المطرية والعكس، وخط إدفو-أسوان وذلك من خلال تعديل تركيب قطار 750 ركاب بإضافة 5 عربات محسنه«دوت الخليج» بنفس جدوله الحالي.

وأضافت هيئة السكة الحديد، في بيانها، أنه سيتم تعديل خط شربين-دمنهور والعكس، وسيتم تعديل تركيب قطاري 892/889 ركاب شربين-دمنهور بعدد 6 عربات محسنة بنفس جدولهم الحالي، بالإضافى إلى تعديل تركيب قطار 204 ركاب المطرية-المنصورة بعدد 6 عربات محسنه «4 دوت الخليج» بنفس جدوله الحالي.

كما سيتم تعديل خط طنطا- الزقازيق والعكس وتركيب قطارات 240/ 237/ 232ركاب الزقازيق طنطا بعدد 7عربات محسنه "دوت الخليج" بنفس جدولهم الحالي، وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.