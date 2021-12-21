/667478/محمود-وادي-يقود-تشكيل-هجوم-بيراميدز-أمام-طلائع-الجيش-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق بيراميدز مباراته امام نظيرة طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في حرسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع:علي جبر-أحمد فتحي-حسين السيد

خط الوسط: احمد توفيق-نبيل دونجا- وليد الكرتي-إيريك تراوري-إبراهمي عادل-رمضان صبحي.

خط الهجوم:”محمود وادي.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق، بينما طلائع الجيش يقع في المركز ال16 برصيد 5 نقاط.

حقق بيراميدز الفوز على مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفري