/667479/البنك-التجاري-الدولي يطلق-مبادرة-Growing-Together-لدعم-الشركات-الصغيرة

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن إطلاق مبادرة "Growing Together" التي تهدف إلى تزويد مجموعة مختارة من أصحاب الشركات الصغيرة بمجموعة من الحلول الغير المالية بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية اللازمة لخلق نموذج أعمال مستدام لتنمية أعمالهم بما يساهم في تحقيق النجاح وتنمية استثماراتهم.

دوت الخليج

البنك التجاري الدولي يطلق مبادرة «Growing Together» لدعم الشركات الصغيرة

يأتي ذلك بمثابة خطوة جديد ضمن خطوات CIB Growth، أحدث قطاعات CIB المصمم خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه سنويًا لتزويد الشركات الصغيرة بباقة من الحلول التجارية بالإضافة إلى العديد من المزايا، ومن بينها الحصول على تسهيلات ائتمانية بفترات سداد مرنة وإجراءات بسيطة، ومركز اتصال مخصص لخدمة عملاء قطاع الأعمال، والحصول على مجموعة من الخدمات الاستشارية غير البنكية. وسوف يقوم البنك من خلال مبادرة "Growing Together" على تزويد مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة بكافة احتياجاتها اللازمة للتغلب على مختلف تحديات السوق خلال المرحلة الراهنة.

تسهيلات ائتمانية بفترات سداد مرنة

وتتماشى تلك المبادرة مع توجيهات البنك المركزي المصري والخطة الوطنية للشمول المالي، بالإضافة إلى كونها تندرج تحت المسئولية الاجتماعية للبنك وسعيه المستمر نحو الالتزام بتطوير وتنمية أعمال أصحاب الشركات الصغيرة، كما إنها تساهم في عزيز هدف البنك المتمثل في زيادة محفظة تمويل الشركات الصغيرة، حيث سيحصل عدد من المتقدمين على دعم يصل قيمته إلى 50 ألف جنيه، كما ستتلقى شركة واحدة ضمن الشركات المتقدمة على دعم يصل قيمته إلى 250 ألف جنيه وذلك في صورة مجموعة من الحلول لتغطية حتى 80% من تكاليف الخدمات وباقة الاستشارات من مقدمي حلول الأعمال المتعاقدين ضمن برنامج CIB Business Solutions.

وفي هذا السياق أكد رشوان حمادي رئيس قطاعات ومنتجات التجزئة أن CIB لا يدخر جهدًا لتقديم أفضل الخدمات البنكية وغير البنكية للشركات الصغيرة، وأضاف أن تلك المبادرة نابعة من إيمان CIB بأن الشركات الصغيرة تلعب دورًا رئيسيًا في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما أنها توضح مدى التزامنا تجاه دعم نمو الشركات الصغيرة من خلال تزويدهم بالمساعدات اللازمة لتطوير نماذج العمل الخاصة بهم وتحسين قدراتهم، ثم صرح خاتمًا "نؤمن أن دعم الشركات الصغيرة يتحقق من خلال توفير الحلول البنكية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالهم وللتأقلم مع مقومات السوق دائمة التغير".