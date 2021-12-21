/667480/صراع-ممدوح-عباس-ومرتضى-منصور-يشتعل-من-جديد

تحدث ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن الدعوة للانتخابات التي دعاها الفارس الأبيض اليوم في الجريدة الرسمية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ممدوح عباس على حسابه الشخصي على موقع التواص الاجتماعي تويتر: "أول من سيطعن على ما يسمى بالدعوة للانتخابات في نادي الزمالك والتي لم ارى لها مثيل لا هي دعوة و لا هي بانتخابات سيكون أنا حتى يبلغ الحاضر الغائب".

وزاد: "على من يتولى الأمر واقصد اللجنة الاوليميبة أن تصحح هذا الأمر احتراما ليس فقط لعقول الجمعية العمومية ولكن ايضا احتراما لتاريخ مائة و عشرة عام لنادي الزمالك".

وأضاف: "اذا تم الدعوة الصحيحة في انتخابات نادي الزمالك فسوف تشهد مفاجأة كبرى تصحح الاوضاع" .

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون

ألتقي الفريقين(الزمالك والمقاولون العرب) في 76 مباراة فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 113 هدفا مقابل 8 انتصارات و49 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي كانت أمام نظيرة سيراميكا كيلوبترا، والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض هدف دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.