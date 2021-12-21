رئيس عربية النواب يلتقي السفير البرازيلي بالقاهرة..صور

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دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس عربية الشيوخ بالسفير البرازيلي بالقاهرة

العلاقات المصرية البرازيلية

وتبادل الجانبان النقاش حول عدة موضوعات منها إقامة علاقات صداقة وتعاون بين مجلسى الشيوخ المصرى والبرازيلى، وأضاف الدكتور رئيس اللجنة أن السفير كان وزيراً لخارجية البرازيل وسفيراً لها في عدة دول والأمم المتحدة، وأنه طلب تشكيل جمعية صداقة بين برلماني الدولتين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية، الثقافية والتعليمية بين البلدين. وأكد الجانبان على حرص الدولتين المصرية والبرازيلية فى دعم الاستقرار السياسى والاقتصادي والتنموى لجميع دول العالم، بالإضافة إلى حث جميع الدول في التعامل الجدى مع قضية المناخ حيث أنها قضية عالمية وسوف تؤثر على العالم بأجمعه.