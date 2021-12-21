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تمهيدا لإفتتاحهم خلال أيام...

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته التفقدية علي عدد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن حياة كريمة تمهيدا لافتتاحهم خلال الايام القليلة القادمة بقرية المراشدة مركز الوقف تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ قنا يتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوقف

تفقد محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة ٤٢٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية ، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين " ويخدم ٥٥ الف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع الداودي الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، ، وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا . وتفقد المحافظ تطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ال ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائي .