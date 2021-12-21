الحكومة الفلسطينية تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - استقبل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، فى رام الله، الفريق الفنى الهندسى المصرى الذى يشرف على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء مجمعات سكنية وطرق وجسور ومرافق عامة فى قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب التى شنتها إسرائيل على القطاع فى شهر مايو الماضى من أبراج وبنايات.





وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قدم الفريق الفنى الهندسى عرضاً مصوراً وشرحاً وافياً لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع حتى الآن، وكذلك للمخططات التى تم إقرارها لاستكمال هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية المختلفة، وقد جرى الاتفاق مع الفريق المصرى الشقيق على مواصلة التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات المشتركة فى رام الله وغزة والقاهرة لتنسيق الجهود وتنفيذ المشاريع المقرة. وأشاد أبو عمرو باسم الحكومة الفلسطينية بما بذلته وتبذله جمهورية مصر العربية من جهود وما حققته من إنجازات حتى الآن لمساعدة أبناء شعبنا فى قطاع غزة، مؤكدًا حرص الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تقديم كل دعم ممكن للأشقاء فى مصر من أجل إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أكمل وجه.

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