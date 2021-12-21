الإسكندرية اليوم: المرور والأجهزة التنفيذية تستعد لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميدانى على مدار اليوم؛ لمتابعة عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار والتعامل مع أية حالة طارئة والتدخل الفورى.





وطالب الشريف - فى بيان اليوم الثلاثاء - بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية؛ للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وفى سياق متصل، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها فى الشوارع والميادين لكسح مياه الأمطار وتصريفها، كما تمركزات سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع وحفاظًا على الأرواح.

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