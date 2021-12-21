الفترة المسائية .. خريطة الكثافات لذروة الحركة المرورية بمحاور الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو "9090"، إن محافظة الإسكندرية شهدت كثافات بمناطق أبيس ومدخل طريق إسكندرية الصحراوى والمتجه إلى طريق الجيش، فضلا عن ظهرة كثافات بمحور أبوقير عند منطقة كفر عبده، وطالب باستخدام محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الدقهلية ظهرت فيها الأحجام بطريق "ميت غمر - طلخا" بمدينة المنصورة، وفى الشرقية ظهرت بعض الكثافات بشارع المحافظة، كما ظهرت أحجام بمحافظة أسيوط بمحور شارع يسرى راغب.



وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عدا مناطق الأعمال منها أعلى الزراعى، ومناطق والكنيسة، والمنيب، وانحسرت الأحجام عند محور 26 يوليو عند منطقة ناهية والشيخ زايد وطالب بسلوك محور روض الفرج".



وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع ثروت عند منطقة جامعة القاهرة، وطالب بسلوك شارع السودان، وظهرت بعض الكثافات بمنطقة كورونيش النيل عند منطقة مسرح البالون، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.



ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات عند محور صلاح سالم للقادم من كوبرى الفردوس والمتجه إلى حديقة الأزهر، وطالب بسلوك محور النصر بديلا عن صلاح سالم، كما شهدت منطقة أعلى كوبرى الحدائق وطالب بسلوك المسطح الأرضى شارع مصر والسودان.

وطالب صابر المتجه إلى مناطق وسط المدينة والموسكى والعتبة استخدام نفق الأزهر، كما ظهرت بعض الأحجام بكورنيش النيل خصوصًا عن جاردن سيتى والمتجه إلى المعادى وحلوان وطالب بسلوك كوبرى الحضارات.