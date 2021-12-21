الشتاء بدأ.. تحذيرات من صقيع وأمطار غزيرة فى الـ72 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتوقع الخبراء، استمرار الأجواء الباردة، ولكن أقل حدة مما كانت عليه خلال الأيام السابقة.

ويسود نهارا طقس بارد نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، مائل للبرودة على مدن البحر الأحمر، أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة بشكل عام يصل لحد الصقيع على مرتفعات سيناء وغرب خليج السويس ومناطق واسعة من الوادى الجديد.

نشاط للرياح

ما يتوقع الخبراء هبوب رياح نشطة خلال اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية، بالإضافة لمحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال سيناء، مع نشاط نسبى للرياح يومى الأربعاء والخميس على مدن البحر الأحمر، فيما عدا ذلك فالرياح معتدلة حتى نهاية الأسبوع.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، يستمر اضطراب البحر المتوسط خلال اليوم الثلاثاء، وارتفاع الأمواج يتراوح بين المترين إلى المترين ونصف.

أما بالنسبة لباقى الأيام فيكون البحر المتوسط مثل البحر الأحمر، فى حالة معتدلة إلى مضطربة بشكل خفيف، وارتفاع الامواج فى حدود متر ونصف.

وعن تساقط الأمطار

يوم الثلاثاء

تشهد البلاد استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على الإسكندرية وشمال البحيرة وساحل كفرالشيخ مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية ودمياط وباقى مدن كفر الشيخ.

يوم الأربعاء

تسقط أمطار غزيرة على الإسكندرية وشمال البحيرة وشمال كفرالشيخ ودمياط، وأمطار متوسطة الشدة على شمال الدقهلية وباقى مدن كفر الشيخ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء وبورسعيد وشمال الشرقية والغربية وجنوب الدقهلية ووسط البحيرة.

كما تسقط أمطار خفيفة على الإسماعيلية وجنوب الشرقية والمنوفية والقليوبية، قد تمتد لمناطق متفرقة من القاهرة بصورة عشوائية.

يوم الخميس

فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال سيناء وأمطار متوسطة على باقى السواحل الشمالية من بورسعيد للسلوم، مرورا بشمال الدلتا قد تغزر بشكل متفرق.

وفرص لسقوط أمطار خفيفة لباقى مناطق الوجه البحرى ومدن القناة وربما القاهرة الكبرى.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة تلك الفترة:

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 للعظمى والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 19 للعظمى والصغرى 9 درجات.

الأربعاء 22 ديسمبر 2021

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات.

الخميس 23 ديسمبر 2021

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 للعظمى والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات.