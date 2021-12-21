سفير مصر فى الهند يستقبل الوفد المصرى رفيع المُستوى المشارك فى (IREE-2021)

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، الوفد المصرى رفيع المُستوى المشارك فى النسخة الـ 14 للمعرض والمُؤتمر الدولى لمُعدات السكك الحديدية (IREE-2021) والذى يُعّد أكبر حدث للنقل بالسكك الحديدية فى آسيا، حيثُ تم مناقشة الخطوات المُقبلة لتعزيز التعاون الثنائى بين القاهرة ونيودلهى فى جميع المجالات ذات الصلة بقطاع النقل والمواصلات، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتحديث منظومتى السكك الحديدية فى البلدين لتكون أكثر شمولية وأكثر رقمنة وأقل تلويثاً للبيئة، وبما يعود بالنفع على حياة المواطنين بالبلدين الصديقين من خلال تسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع.





أوضح السفير المصرى أن الوفد المصرى المشارك ضم كلاً من مُساعد وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والمترو، ونائب رئيس "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لقطاع السلامة وإدارة المخاطر، حيث قاما بزيارة المنصات الترويجية للعديد من الشركات الهندية والأجنبية المُشاركة فى المعرض بهدف التعرف على سُبل التعاون لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية فى مصر، والتى أبدت بعضها بالفعل استعدادًا للتعاون فى هذا المجال من خلال توطين الصناعة فى مصر، لاسيما من خلال نقل التكنولوجيا والتصنيع المُشترك. كما أشار السفير المصرى إلى لقاء أعضاء الوفد المصرى على هامش المشاركة فى المعرض بعددٍ من المسؤولين الهنود رفيعى المُستوى بوزارة السكك الحديدية الهندية و"المؤسسة الوطنية لتحويل الهند"، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين مصر والهند لتطوير قطاعى النقل والمواصلات ومنظومتى السكك الحديدية فى البلدين، أخذاً فى الاعتبار الخطط الطموحة التى وضعتها الحكومتان المصرية والهندية فى هذا الصدد.

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