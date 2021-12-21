”الفاو” تكرم مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة

كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدوره البارز في القاء الضوء على أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، بالوسائل الاعلامية المتطورة.

وتسلم درع التكريم محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية، خلال الاحتفالية التي نظمتها المنظمة لتكريم عدد من المؤسسات الاعلامية، والاعلاميين البارزين، بمناسبة احتفالية السنة الدولية للفواكه والخضروات، والتي شهدها الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة، والدكتور نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر.

ومن جهته قال محمود الاعرج، ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، شهد الفترة الاخيرة تطورا ملحوظا في الخدمات الاعلامية المتكاملة والمتميزة التي يقدمها، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف ابراز الأنشطة الخاصة بالقطاع الزراعي، بما يساهم في نشر الوعي بالمشروعات الزراعية الكبرى والعملاقة، والخطوات التي تخطوها الوزارة من اجل دعم المزارعين، لافتا الى ان المركز حريص على التجديد والابتكار الدائم وتنويع اصداراته وأنشطته الاعلامية، والتوسع في نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها.

ومن ناحيته تقدم احمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر والتقدير الى منظمة الفاو، لحرصها الدائم والمستمر على تكثيف التعاون بين المنظمة والوزارة، فضلا عن دورها الهام في دعم قضايا التنمية المستدامة.

جاء ذلك عقب تكريمه خلال الاحتفالية ايضا، لدوره الهام والبارز في التنسيق والتواصل مع المنظمة في القضايا الاعلامية المعنى بها القطاع الزراعي.