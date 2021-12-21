بالصور..نائب التنسيقية يشارك فى افتتاح الدورة التدريبية لمسئولي حقوق الإنسان بالقليوبية بحضور المحافظ

/667481/بالصورنائب-التنسيقية-يشارك-فى-افتتاح-الدورة-التدريبية-لمسئولي-حقوق-الإنسان-بالقليوبية-بحضور-المحافظ

إفتتح اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدورة التدريبية لتدريب مسئولي حقوق الإنسان بالمحافظة ،ومجالس المدن والمديريات الخدمية، والمنعقدة على مدار 3 أيام بديوان عام المحافظة ويحاضر فيها النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تدريب الكوادر البشرية بوحدات حقوق الإنسان على العمل المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة محمد عبد العزيز فى افتتاح الدورة التدريبية لحقوق الانسان بالقليوبية وشارك بالدورة التدريبية كل من المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ونجلاء الفرماوي رئيس مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة. ويحاضر النائب محمد عبد العزيز فيها عن نشأة وتاريخ حقوق الإنسان، وأهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وآلية التعامل مع شكاوي المواطنين المعنية بحقوق الإنسان، والتعرف على منظومة حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع شكاويهم. وتستمر الدورة التدريبية على مدار ثلاث أيام.

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