/667483/توماس-توخيل-يكشف-عن-مستقبل-استكمال-الدوري-الإنجليزي

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المصابين بفيروس كورونا، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام برينتفورد في أول لقاءات دور الإياب من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما أكد على استمرار بطولة الدوري الممتاز، والتي راودت العديد من المتابعين، بعد تفشي فيروس كورونا وسط لاعبي أندية البريميرليج، في الأسبوعين الماضيين، والتي وصلت فيها عدد الإصابات ما يقرب من 50 حالة إصابة.

وقال ‏توخيل : " اللاعبون المصابون بكورونا بخير، هذا هو الأهم، لا يمكنهم العودة ، سيغيبوا لمدة عشرة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحهم، لا نعرف حقًا متى يمكنهم اللعب أم لا، لكن أولاً وقبل كل شيء ، بعد عشرة أيام، لا أحد عاد باستثناء باستثناء جورجينيو".

‏وأضاف توخيل: "كريستنسن و تشالوبه مشكوك جداً في مشاركتهما بسبب الإصابة".

‏الدوري لن يتوقف

وأشار: "أتفهم أنه ليس من السهل تأجيل المباريات ولكن في مواقف استثنائية مثلنا، اعتقدنا أن لدينا حجة قوية، شاركت أفكاري مع الجميع ونحن نقبل الوضع، قبلنا التحدي وسنقبل التحدي التالي".

‏ 3 مباريات في 8 أيام

وزاد: "ليس في الأعياد ولكن هذا مثير للغاية، شاهدت ذلك عندما لم أشارك فيه، والآن أنا اخوض ذلك، ليس بالأمر الجديد أن تلعب 3 مباريات في الأسبوع ولكن بدون 9 أو 10 لاعبين، فهذا يمثل تحديًا، لذلك نحن نكافح قليلاً لكننا نجد الحلول".

‏ما هو الفريق الذي يمكن أن تضعه غدا.

وأضاف : "لقد تدرب لاعبي الشباب معنا أمس واليوم، جعلناهم يأتون لجلستين لأن ذلك ضروري، اكتشفنا أن لويس بيكر كان إيجابيًا، وهذا مخاطرة أخرى اخذناها مثل كانتي عندما اشركناه 90 دقيقة ضد ولفز والتي كانت بدون مسؤولية، هل سيكون في الفريق غدا؟ لا".

‏قرار استكمال الدوري

وأردف: "ليس لدي حل لكامل الدوري او للجدول مع مباريات الويفا والفيفا وكاس العالم ودوري الأمم لا أعلم ، لا أحد متأكد، ربما بتأجيل الدوري يكون فقط تأجيل المشكلة".

‏وزاد: "هناك أندية تعاني كثيرًا، ونحن نعاني كثيرًا في الوقت الحالي، لذا ربما كان من الأفضل لنا الحصول على استراحة قصيرة، لكن ربما بعدها نلعب ضد فريق يعاني، لذلك ليس لدي حل أو رأي واضح حول ما يمكننا القيام به للجميع".

‏وواصل: "سأكون مندهشا للغاية إذا أصدر البريميرليغ حكمًا على جودة اللاعبين المتاحين، إنها ببساطة ليست وظيفتهم، فريقنا قوي جدًا، لكنه ليس الأكبر، عندما نفقد 9 لاعبين، لدينا مشكلة".

‏واختتم: "نحن نخطط مع فريق ، كان لدينا خطط مع لويس بيكر، الآن نبدأ من نقطة الصفر. سيصل اللاعبون في الساعة التالية ، حيث قمنا بتأجيل التدريب، نستعد للمباراة التي ستقام، حتى التخطيط للتدريب مثير للغاية لأنك لا تعرف عدد اللاعبين الذين سيصلون حتى الساعة الأخيرة".