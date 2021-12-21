بدأت بـ «بحب السيما» وصولا إلى «ريتسا»..يوسف عثمان ومحمود حميدة رحلة فنية مبدعة

/667484/بدأت-بـ-بحب-السيما-وصولا-إلى-ريتسايوسف-عثمان-ومحمود-حميدة-رحلة-فنية-مبدعة

أعاد النجم الكبير محمود حميدة والفنان الشاب يوسف عثمان الأنظار إلى العلاقة المميزة التي جمعت بينهما منذ سنوات، بداية من فيلمهما الشهير، «بحب السيما»، وصولا إلى العمل الذي يعرض لهما الأن في السينمات المصرية، والذي أتى بعنوان «ريستا».

دوت الخليج يرصد علاقة يوسق عثمان بمحمود حميدة ومسيرتهما الفنية

بدأت العلاقة الفنية للنجم الشاب يوسف عثمان مع النجم محمود حميدة، منذ أن كان في سن العاشرة، حيث كان يمتلك الأخير استديو للتمثيل وكانا يبحثان عن طفل للمشاركة في بطولة فيلم بحب السيما، ووقع الإختيار على الطفل يوسف والذي أدى الدور ببراعة وإتقان رهيب، رغم صعوبة الدور مع عقله في ذلك الوقت.

نجاح محمود حميدة مع يوسف شعبان في بحب السيما

ولفت يوسف الأنظار في دور نعيم خاصة مع العلاقة المميزة التي جمعت بين شخصية الطفل ووالده الذي أداها محمود حميدة، ما ساهم في فوزه بجائزة أوسكار السينما المصرية في 2004، بعدها اختفى عن الأنظار لمدة طويلة.

ليعود من جديد، وهو في سن 17 من عمره للتعاون مع النجم محمود حميدة، ليجسد دوره خلال الأحداث في فترة الخمسينات، لتتوالي الأعمال الذي جمعتهما سويا مثل فيلم من ضهر راجل 2015، وفيلم فوتوكوبي في 2017.

وهذا ما حرص يوسف على استعادة تلك الذكريات من خلال نشر صور له مع النجم الكبير على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

سبب انقطاع يوسف عثمان عن التمثيل لفترة

وقد كشف يوسف أن سر اختفائه هو نصيحة من المخرج محمد عبد العزيز أثناء عملهما معاً في مسلسل آخر الخط (2007)، حيث نصحه بالانقطاع فترة عن التمثيل والعودة من جديد بعد بضعة سنوات حتى يتقبله الناس، خاصة مع انتقاله من مرحلة الطفولة إلى الشباب، وهو ما استمع إليه يوسف واستغل تلك الفترة في دراسة السينما، قبل العودة مع النجم الراحل خالد صالح في فرعون (2013).

فيلم ريتسا

فليم ريتسا من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.