رئيس طاقة الشيوخ يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات اللجنة لطلب النائب محمد فريد بشأن تفعيل المجلس الأعلى للطاقة.. فيديو

/667485/رئيس-طاقة-الشيوخ-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-اللجنة-لطلب-النائب-محمد-فريد-بشأن-تفعيل-المجلس-الأعلى-للطاقة-فيديو

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلي للطاقة بما يخدم التخطيط الأمثل لحاجة مصر من الطاقة فى المستقبل المتوسط والبعيد المدي.

دوت الخليج

وقال النائب عبد الخالق عياد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المجلس الأعلى للطاقة موجود بالفعل وله قانون يحكمه، ولكن القانون تم تعديله، وأغلبيته مشكل من الأشخاص المعنيين بالطاقة، حيث أنه مجلس استراتيجي، ينظر للشكل العام لوضع الطاقة في مصر بما تعنيه من منتج متنوع ومختلف.

ونوه عياد أن الطاقة تتمثل في عدد من المنتجات كالكهربا والغاز والمياه والبوتجاز، كما ان كل نوع به يمثل استخدام معين معطيا لذلك عدد من الأمثلة كماكينة المياه الذي يستخدمها الفلاح أو البوتجاز الذي يستخدمه المواطن في المنزل، والكهرباء أيضا، حيث ان هذه الطاقة أساها طبيعي وليست مصنوعه، والاجتهاد يكون في البحث عنها، من اجل استخدامه بشكل يضمن استفادة الاجيال القادمه منه أيضا، وذلك عن طريق الدراسة الجيدة لاوجه استخدامها.

واوضح انه يجب عمل اعتبار للأجيال القادمه، مثلما فعل معنا الاجيال السابقة، وذلك عن طريق الاستخدام الجيد للطاقة، والتصرف في الثروة الناضبة، عن طريق الاكتشاف المستمر لها، منوها ان النائب محمد فريد مقدم طلب الاحاطة، كان يقصد في طلبه ويستفسر عن عدة اسئلة وهي، هل المجلس الأعلى للطاقة مفعل ويقوم بوضع استراتيجيات؟، وأيضا هل توجد أمانة فنية بالمجلس تقوم بوضع توصيات يتم على اساسها اتخاذ قرارات.

واوضح ان لجنة الطاقة شهدت اليوم حضورمن الممثلين عن الوزارات المعنية بملف الطاقة، وتم الاستماع لكل الأراء، وتم الاتفاق على بلورة، الموضوع بنقاط محددة، سيتم بحثهم الاجتماع القادم، ثم كتابة تقرير عنه وتقديمه للرئيس المجلس.