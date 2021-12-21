/667488/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-في-مؤتمر-مبادرون-لدعم-ذوي-الإعاقة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر المبادرون برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد مشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مؤتمر مبادرون

مؤتمر مبادرون

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر مبادرون بكلمة نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن «مبادرون» هي حركة محلية تؤمن بقدرات و طاقات ذوي الإعاقة وتسعى إلى تيسير إتاحة الطرق ووسائل النقل الملائمة، ووسائل التواصل التكنولوجية والاجتماعية، وتوفير فرص للتدريب والتوظيف بناء على تأهيل حقيقي لسوق العمل.

تنفذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الوزارات الأخرى، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بناء على لقاء تشاوري مع الجهات الشريكة، تم فيه تحديد الحواجز الاجتماعية والتواصل والبيئية المكانية والتكنولوجية والتشريعية وغيرها وترتيب درجتها.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من مؤشرات التحقق و مستهدفات عام ٢٠٢٢ بخصوص ملفات النقل والتوظيف وعدد المبادرين وسفراء المبادرة وفرص التأهيل و التدريب و العمل.

ضم وفد التنسيقية النواب أحمد رمزي ورحاب عبد الغني أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي ومحمد فريد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤمن سيد ومحمد سيف الله وعبير العريان وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.