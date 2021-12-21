/667489/خلال-شهر-21-ألف-حالة-طلاق-وتراجع-في-عقود-الزواج

تراجعت عقود الزواج والطلاق في مصر، خلال شهر أكتوبر عام 2021، حيث بلغت عقود الزواج 83.1 ألف عقد زواج، وذلك وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

21 ألف حالة طلاق وتراجع في عقود الزواج

وبالنسبة لحالات الطلاق في شهر أكتوبر وفق البيانات الصادرة من التعبئة والإحصاء، أنها وصلت لـ21.5 حالة طلاق ومثل ذلك تراجعًا لحالات الطلاق التي وصلت لـ 22.7 ألف حالة طلاق خلال أكتوبر من العام المنصرم.

نسبة الزواج

وتشير الاحصائيات أن نسبة الزواج بلغت لكل ساعة 100 حالة في عام 2020 مقارنة بـ107.1 حالة زواج في عام 2016 بنسبة انخفاض 7.1 حالة في كل ساعة.

كان جهاز التعبئة والإحصاء أصدر بيانا لزيادة السكان في الفترة الماضية حيث قدرت بـ 250 ألف نسمة جاءت بعد مرور 60 يوم فقط، والتى تأخذ منحى مرتفع.

ونشير فى السطور التالية بالأرقام مقدار التعداد السكاني فى محافظات مصر، وهي كالتالي:-

محافظة القاهرة: 10 مليون و92 ألف نسمة

محافظة الجيزة: 9 مليون و315 ألف نسمة

محافظة الشرقية: 7 مليون و740 ألف نسمة

محافظة شمال سيناء: 450 ألف و528 نسمة

تفوق نسبة الزيادة السكنية للإناث كما أشارت التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ارتفاع عدد سكان مصر من 72 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006، والذى وصلت لـ 94 مليون نسمة عام 2017.

هذا ووصلت أعداد السكان فى مصر لـ 101 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2021 أى بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية.

كما أن التقديرات الرسمية لتعداد السكان، فقد أكدت على أن نسبة الذكور قد وصلت لـ 48% إناث، بينما مواليد السكان من الذكور 51%.