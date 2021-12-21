/667490/الفلاح-الفصيح--السيسي-جبر-قلوبنا-في-قرار-اسقاط-ديون-المزارعين

ورحب حمام علي عمر بقرارات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية باسقاط ديون المزارعين لافتا أن المبادرة تستهدف الفئة المتعثرة في 100 ألف جنيه، وتبلغ ديونهم نحو 400 مليون جنيه، كما ستعفي بعض المتوفين بواقع 1000 شخص، كانت ديونهم كبيرة وتقارب 64 مليون جنيه، بداية من 1000 جنيه إلى أقصى مبلغ.

«الفلاح الفصيح» : السيسي جبر قلوبنا في قرار اسقاط ديون المزارعين

وتابع، أن هذه المبادرة تستكمل عمل المبادرة السابقة التي استهدفت الفئات المتعثرة، معقبًا: «الفئة الحاصلة على مبادلة مالية بداية من 25 ألف جنيه حتى 10 مليون جنيه من الأفراد والشركات سيتم إعفائهم من نصف مديونياتهم وبكامل فوائد الديون نظير دفع نصف المبلغ .

«الفلاح الفصيح» : السيسي جبر قلوبنا في قرار اسقاط ديون المزارعين

وأوضح الفلاح الفصيح في تصريح لموقع" دوت الخليج " أن جميع المزارعين على مستوى الجمهورية يستحقون هذا الاهتمام الرئاسى الكبير لأن الواقع أكد انهم رغم ديون البنك الزراعى وفوائدها المتراكمة عليهم لسنوات طويلة الا أنهم تقدموا الصفوف فى العمل داخل حقولهم صيفاً وشتاء رغم ظروف الطقس السيئ ونجحوا حتى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية فى العمل والانتاج وحققوا نجاحات كبيرة ومبهرة ليس فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل والسلع والمنتجات الزراعية محلياً ولكن حقق قطاع الزراعة طفرة كبيرة فى غزو الصادرات الزراعية لمختلف أسواق العالم.

وأشار حمام علي عمر عن تطورات حياة كريمة بقرية المراشدة مبادرة حياة كريمة حلم لم نتخيله، فلم يتخيل سكان القرى الفقيرة أن هناك من يفكر فيهم ويعمل على تطوير حياتهم، سواء من بنية تحتية أو خدمات أو غيرها: «أنا فخور إنى بشارك فى حياة كريمة، وإنى بساعد أهلى، المبادرة دى أهم حاجة حصلت فى حياتنا .