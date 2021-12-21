رئيس القوى العاملة بالشيوخ لـ دوت الخليج:قانون العمل يهم الدولة ككل ونراعى فيه مصلحة العامل وصاحب العمل«فيديو»

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/667491/رئيس-القوى-العاملة-بالشيوخ-لـ-تحيا-مصرقانون-العمل-يهم-الدولة-ككل-ونراعى-فيه-مصلحة-العامل-وصاحب-العملفيديو
قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل صعوبته تتمثل في أنه خلال فترة زمنية في مصر ترسخت مفاهيم وقناعات حول العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا أن أكبر صاحب عمل في مصر هي الحكومة بشركاتها.
دوت الخليج
وأكد عياد، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن الشباب يفضلون العمل في القطاع العام عن الخاص، ويرجع ذلك لوجود قناعة بالتثبيت في العمل الحكومي عن الخاص، مضيفا: مصطلح التثبيت في العمل موجود في مصر فقط، و لا نستطيع اقناع المواطنين بأن هذا المصطلح غير ضروري، والمهم هو جودة العمل.
عبدالخالق عياد: القانون العمل هدفه تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
وتابع رئيس القوي العاملة بالشيوخ: تم دعوة اتحاد عمال مصر واتحادات أصحاب العمل وأعضاء المجلس، وخلال المناقشات كان هناك عدة آراء جدالية، ولكن في آخر المناقشات توصلنا إلي ضرورة أن نعلي من قيمة العمل نفسه لأن إذا اصبح العامل غير منتج فكيف لصاحب العمل والعامل أن يقتسمان قيمة الإنتاج؟
وأشار عياد، إلي أن قانون العمل هدفه في المقام الأول هو تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مضيفا: لابد أن يتفهم كلاهما بأنه لا يوجد شيء يسمي (عقد)، لافتا أنه في نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عمل دراسة آخري للقانون لتحديد أوجه الخلال ولكن لحضور ممثلي الحكومة وجميع المختصين.
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