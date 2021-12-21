/667494/استجابة-لمقترح-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-لجنة-النقل-بمجلس-الشيوخ-تتفقد-قناة-السويس

أجرت لجنة النقل و الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد زيارة تفقدية لهيئة قناة السويس في أول زيارة خارجية رسمية للجنة وذلك في إطار دراسة المقترح برغبة المقدم من النائبين محمد عزمي ومحمود القط أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استجابة نقل الشيوخ لمقترح القط بزيارة محور تنمية قناة السويس

محور تنمية قناة السويس

بدأت الزيارة بلقاء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي استعرض نشاط الهيئة وتعاملها مع التحديات المختلفة مثل جائحة كورونا والرؤية المستقبلية للهيئة.

وأشار عضو التنسيقية إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، موضحاً أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع نشاط الهيئة باهتمام خاص، نظرا للأهمية الخاصة لقناة السويس لدى المصريين وناقش رئيس الهيئة في التحديات التي تواجه قناة السويس، منها عودة حركة التجارة وما تم تنفيذه من تكليفات الرئيس لتكون القناة دائما على أتم استعداد لمواكبة التطور العالمي.

وجه أعضاء اللجنة الشكر لرئيس الهيئة و جميع العاملين على ما يبذلونه من جهد لتظل قناة السويس شريان مائي حيوي يربط الشمال بالجنوب.

وقام رئيس لجنة النقل بعرض فكرة عامة عن مقترح سلامة النقل، وأبدى الفريق أسامة ربيع ترحيبه بالمقترح، ثم انتقل أعضاء اللجنة لزيارة تفقدية لقناة السويس ومتابعة سير حركة الملاحة و المشروعات القائمة بها وزاروا نموذج محاكاة التدريب واختتموا زيارتهم بالمرور على أنفاق دوت الخليج، التي أصبحت تربط بين ضفتي القناة ليحدث تغير جيوسياسي وتربط مصر قارتي أفريقيا وآسيا بخط بري لا تزيد مدة العبور فيه عن ١٥ عشر دقيقة، مصمم بأحدث وسائل التأمين والتعامل مع الطوارئ.