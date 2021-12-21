/667495/هدايا-الرئيس-التي-يحملها-مستقبل-وطن-حضور-دائم-لمساندة-ودعم-المصريين

يقوم حزب مستقبل وطن بمجموعة كبيرة من الأدوار شديدة الأهمية في حياة المصريين، فما بين تفوق سياسي كاسح، وحضور نيابي وبرلماني قوي، بخلاف مجموعة الأدوار الإنسانية والمبادرات التي يترجم بها الحزب تعهدات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآخرها تسليم هدية الرئيس لأسرة بمنطقة السيدة عائشة.

يرصد دوت الخليج، الدور المجتمعي الفاعل لحزب الأغلبية البرلمانية على أرض الواقع، وتعدد المرات التي سارع فيها ممثلو حزب مستقبل وطن إلى دعم ومساندة المواطنين، وذلك بمختلف شرائحهم، سواء من يلتقي بهم الرئيس، أو التوجه لحماية ودعم كبار السن، والمرأة والاهتمام باحوال الشباب وتنظيم دوريات كرة القدم للارتقاء بأحوالهم، أو التواجد مع المجتمع المصري في الأزمات الصحية الطارئة كأزمة كورونا.

هدية الرئيس

ساعات قليلة للغاية فصلت بين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية متطلبات أسرة مصرية بسيطر التقاها بمنطقة السيدة عائشة، اثناء مروره لتفقد الأوضاع علي ارض الواقع، وبين اللحظة التي التقي فيها ممثلو حزب مستقبل وطن، الأب الذي فوجئ أثنناء ذهابه مع أبناءه إلى التمرين، بأن الرئيس السيسي يريد الاستماع لمشكلاته وحلها.

وتعد تلك المرة كحلقة في سلسلة طويلة من المواقف الإنسانية التي يستوقف خلالها الرئيس السيسي عدد من المواطنين، لقياس نبض الشارع والتعرف على أحوال الشعب المصري، وبعدها مباشرة يطل حزب مستقبل وطن ورجاله وقياداته وشبابه، مسارعين إلى المنزل أو المنطقة التي تضم من التقى بهم الرئيس من أجل بحث مشكلاتهم والعمل الفوري على حلها.

الدور المجتمعي

يحرص حزب مستقبل وطن على التواجد الدائم بين صفوف المواطنين، ويتذكر الجميع الموقف المشرف للحزب في شهر أغسطس الماضي، حينما سارع قيادات الحزب إلى أسرة الطفل زياد الذى تم اختطافه ونجاح الأجهزة الأمنية فى إعادته ورده إلى أهله، وقاموا حينها بتسليم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للطفل، عبارة عن جهاز لاب توب وذبيحتين.

تلاحم شعبي

يحقق حزب مستقبل وطن حالة من التلاحم مع جموع الشعب المصري، رئيس الحزب المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، والأمين العام للحزب المهندس أشرف رشاد، كلا منهما يبذل أقصى ما في جهده، من أجل تشكيل حلقة وصل مثالية بين المواطنين في مصر، وبين المسؤولين في السلطة التنفيذية، وذلك من خلال جهود لا تتوقف عبر مواقعهم البرلمانية أو الحزبية، لممارسة أدوار رائدة، في التشريع والرقابة وتقديم الخدمات.

يدرك حزب مستقبل وطن أهمية المسارعة إلى التواجد من أجل تلبية متطلبات المواطنين، وهو الدور الذي انتهجه الحزب منذ البداية، غير باحثا عن أمجاد سياسية أو انتصارات برلمانية، حيث بذل قيادات الحزب الأدوار المجتمعية الرائدة بشكل دوري كل عام، ومنذ بداية وانطلاق تدشين الحزب.

هدايا الشعب

عبر المناسبات الاحتفالية المختلفة ستجد حزب مستقبل وطن، خلال الأزمات العابرة ستجد أيضا حزب مستقبل وطن، في العديد من المرات التي يحتفل بها المصريون بأعياد الـ 30 من يونيو، يعثر المصريون في مختلف ربوع الجمهورية على أعضاء حزب «مستقبل وطن» يقومون بتوزيع الهدايا على السيدات والأطفال في الشوارع، تحت شعار هدية الرئيس.

كما أنه في الأزمات والمشكلات والمتطلبات المجتمعية، تجد الحزب يساند المصريين، يقوم بتوزيع الأدوية وبروتوكلات كورونا ويوفر اسطوانات الأكسجين، يرعى الشباب وينظم دوريات المحافظات، يسعى لتجهيز العرائس في المحافظات، ويحرص دوما على توزيع الهدايا على المواطنين في أعياد الفطر والأضحى، بما يعكس منظومة وطنية تضع المصريين على قائمة أولوياتها.