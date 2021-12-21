/667496/أرقام-كارثية-من-خسارة-الإسماعيلي-أمام-سموحة
توالت النتائج السلبية للنادي الإسماعيلي هذا الموسم، في تلك المرة أمام سموحة بعدما تلقى هزيمة مؤلمة تزيد من أوجاعه في الدوري المصري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وبهذا الفوز يصعد سموحة للمركز السابع برصيد 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، بينما يظل الإسماعيلي في المركز الـ 17 قبل الأخير ولديه نقطتين.
وفشل الدروايش في تحقيق أي فوز حتى الأن في بطولة الدوري بعد مرور 7 جولات، وذلك تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان براون ومن قبله طلعت يوسف الذي تمت إقالته.
وخسر الإسماعيلي أمام سموحة بنتيجة 2/1 في الدقائق الأخيرة، بعدما ظل التعادل مسيطر على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 93 ليحز صديق أبولا هدف الفوز للفريق السكندري
ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من لقاء سموحة أمام الإسماعيلي:
سموحة الإسماعيلي
2 الأهداف 1 1 صنع أهداف - 4-2-3-1 التشكيلة 4-2-3-1 6 (3) تسديدات (على المرمى) 11 (3) 2 تسديدات صدت 1 - (-) ركلات جزاء (سجلت) 1 (1) 15 تمريرات عرضية 17 18 أخطاء 18 2 تسلل 5 3 ركلات ركنية 5 2 بطاقات صفراء 2 - بطاقات حمراء - 505 عدد اللمسات 481 236 تمريرات 228 28 قطع الكرة 10 14 صد لاعب 18 2 إلتقاط - 18 تحديات 22 51% نسبة الإستحواذ 49%
تشكيل سموحة لمواجهة الأسماعيلي:
فى حراسة المرمى: الهانى سليمان.
خط الدفاع: رجب نبيل واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن عامر.
خط الوسط: ومحمد حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطي وحسين فيصل.
خط الهجوم: عبد الكريم وادى ومروان حمدى.
تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة:
فى حراسة المرمى محمد فوزى.
خط الدفاع: عبد الله جمعة وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي في الدفاع،
خط الوسط: محمود دونجا ومحمد شامي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى فى خط الوسط،
خط الهجوم: جاستن شونجا وشكري نجيب .
قائمة الإسماعيلي في المباراة:
حارس المرمى :محمد فوزى – أحمد عادل – عمر رضوان
خط الدفاع: أحمد عيد – محمد بيومي – عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد عمار – محمد هاشم – محمد نصر – عبدالله جمعة.
خط الوسط: محمد مخلوف – محمود دونجا – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد عبد السميع ميعا – مصطفى فارس.
خط الهجوم: جاستن شونجا – محمد الشامي – شكرى نجيب.
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