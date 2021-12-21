/667498/دليلة-أنا-أكتر-واحدة-مستاءة-من-الإخوان-وفرحت-إنهم-مشيوا

أعربت المطربة دينا حسين، عن استيائها من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعدما تسبب قناة الجزيرة، في تعرضيها لحرب كلامية وهجوم لاذع من قبل النقابة وعدد كبير من فنانات مصر، من خلال إعادتها نشر فيديو قالت إنها ترفض تقديم تنازلات للمنتجين وصناع الفن حتى تحصل على فرصتها.

دوت الخليج يرصد تصريحات دليلة عن قناة الجزيرة وجماعة الإخوان المسلمين

وقالت دليلة في لقاء خاص مع موقع دوت الخليج: “كانت حياتي طبيعية لحد ما الحرب قامت على قناة الجزيرة، أما أعادت نشر فيديو ليا من سنة، واستغرب لأني مكنش ليا علاقة بقناة الجزيرة قبل كده”.

وتابعت: “أنا شاركت في ثورة 30 يونيو، وأكتر واحدة مستاءة من الإخوان وفرحت إنهم مشيوا، أنا أسفة اني عملت كدة أنا غلطت، مكنش قصدي اني أسيء لأي حد”.

اتهام دليلة بالإساءة لفنانات مصر

وكانت أُثيرت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما عرضت قناة «الجزيرة»، مقطع فيديو للفنانة المصرية دينا حسين، الشهيرة بـ «دليلة»، والتي كانت قد سجلته في مارس من العام الماضي.

وقالت دليلة خلال الفيديو إنها ترفض تقديم تنازلات للمنتجين وصناع الفن حتى تحصل على فرصتها، ولا ينبغي تعميم النماذج السيئة على الجميع.

الأمر الذي دفع الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانًا استنكر فيه ما قالته الفنانة دينا حسين الشهيرة عن فناني مصر وإساءتها لهم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيس بوك» .

بيان النقابة بشأن فيديو دليلة المثير للجدل

أضاف البيان "إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر"

وتابع بيان الاتحاد "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و"التريند" دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين"

واختتم البيان "هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير".