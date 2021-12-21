لهذا السبب..وفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

/667500/لهذا-السببوفاة-شاب-داخل-مصحة-لعلاج-الإدمان-بالجيزة

توفي شاب بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، اليوم الثلاثاء، داخل إحدى مراكز علاج الإدمان، بقرية شبرامنت مركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج

جرعة مخدرات زائدة تتسبب في وفاة شاب

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص من قرية شبرامنت داخل مركز لعلاج الإدمان إثر تعاطية جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعلى الفور وصلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

واتضح أن شابا يتلقى علاجًا داخل المركز تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أدى إلى وفاته، وقامت قوات الشرطة بالقبض على مسئولي المركز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض البرامج التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات

وفي سياق آخر، نظم صندوق مكافحة الإدمان احتفالية، اليوم الثلاثاء، لاستعراض الأنشطة والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار العام بمحافظة الدقهلية ، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تم استعراض أساليب وطرق عمل الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان وكذلك تأكيد الرد على كافة الاسئلة التي لها علاقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.

وتم استعراض الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث تستهدف تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الشباب والمراهقين في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة، فضلًا عن توفير خدمات المشورة للأسر حول آاليات الاكتشاف المبكر وطرق التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ، تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية‪كذلك تدريب عدد كبير من الشباب على تنفيذ الأنشطة التوعوية وضمهم ضمن رابطة المتطوعين لدى الصندوق بالمحافظة.

واستهدف صندوق مكافحة الإدمان والأنشطة التوعوية 14500 طالب وطالبة و18 كلية بجامعة المنصورة و 4 معاهد عليا بالمحافظة، استهدفت 19200 طالب وطالبة، وتوعيتهم حول أضرار المخدرات في 75 مدرسة ، حيث تم تنفيذ الأنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاسئلة التي تتعلق بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم من المخاطر الناجمة عن الإدمان.

توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية بالدقهلية

يذكر أنه تم تنفيذ البرامج التوعوية في 45 مركز شباب على مستوى المحافظة استهدفت 8700 شاب، كما تنفيذ مبادرات توعوية بعدد 19 نشاط طوال فترة الصيف استهدفت المصطافين على الشواطئ والشباب وأسرهم في الميادين العامة بالمحافظة استهدفت 10 شاب وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، نتيجة لعدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل قلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالى من المنزل واحمرار العين المستمر، أو الهدوء والانطواء، وعدم الاتزان، أو الانفعال الشديد والغضب، وفي حين وجدت الأسرة بعض أدوات التعاطي فى حجرة أبنائها، يمكن أن تتواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ،وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق كذلك تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" بالمواقف العمومية لتوعية السائقين بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظة .