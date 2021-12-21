/667501/استجابة-لـتحيا-مصر-وزير-النقل-يلبي-مطالب-أهالي-قرية-بالإسماعيلية

استجاب وزير النقل، اللواء كامل الوزير، لما تم نشره عبر موقع "دوت الخليج" حول مقتل طفل دهسا تحت عجلات القطار في قرية أم عزام بمركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، حيث قرر رصف طريق القرية عقب الحادث الألم الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وإزالة جميع المعوقات التي تتسبب في الحوادث من جانبي الطريق.

دوت الخليج

استجابة لـ«دوت الخليج»: وزير النقل يُلبي مطالب أهالي قرية بالإسماعيلية

والتقى مراسل دوت الخليج، عددًا من أهالي المنطقة لمعرفة آخر التطورات في هذا الصدد، حيث قال حمدي فراج، مسؤول هيئة الطرق والكباري في محافظة الاسماعيلية:” منذ 4 أشهر يواصلون العمل طوال الوقت فقي مشهد لم يحد من سنوات، وأن المشكلة الواضحة في هذا الكوبري يقع في منحيى ما يتسبب في إنعدام الرؤية، ما دفعنا لعمل مطبات هوائية في محيط الكوبري، والعلامات الإرشادية التي تدل على تهدأت السرعة.

مسؤول بهيئة الطرق والكباري: الأشجار التي على جانبي الطريق تتسبب في انعدام الرؤية

وأضاف حمدي فراج، مسؤول هيئة الطرق والكباري في محافظة الاسماعيلية:” الأشجار التي على جانبي الطريق تتسبب في انعدام الرؤية، وبالتالي سوف نعمل على إزالتها خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه، قال ياسر عبد الوهاب أحد سكان المنطقة أن مركز القصاصين يحتاج الكثير من الاهتمام والعمل ودخوله ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا: أشكر وزير النقل على الاستجابة السريعة على رصف الطريق.