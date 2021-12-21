مدبولى يجتمع بمسؤولى شركة هانيويل الأمريكية.. ما الذى ستضيفه لمصر؟

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع "شين تدجاراتى"، نائب رئيس شركة "هانيويل" الأمريكية العاملة فى مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات، و"بين دريجس" الرئيس التنفيذى للأسواق العالمية بالشركة، ومحمد محيسن، رئيس الشركة بالشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، وخالد هاشم، رئيس الشركة لشمال إفريقيا.





وحضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة فى القاهرة.

فى بداية الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على علاقات التعاون مع شركة "هانيويل"، معربا عن تطلعه لقيام الشركة بزيادة وتوسيع مجالات عملها فى مصر، وتقديم مساهمات حيوية فى المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، لاسيما فى مجالات التحول الرقمى، والطاقة، والمدن الذكية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك علاقات عمل متميزة مع "شركة هانيويل" فى مجال التكنولوجيا، وعدد من القطاعات الأخرى، متناولا فى هذا الصدد المجالات المقترحة لتعزيز التعاون، لاسيما فى مجال بناء القدرات، ودعم الشركات الناشئة العاملة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، ورعاية الإبداع الرقمى، وحضانات ريادة الأعمال.

من ناحيته، أعرب "شين تدجاراتى"، نائب رئيس شركة "هانيويل" عن تقديره العميق للشراكة القائمة مع مصر، لافتا إلى أن هذه الشراكة شهدت انطلاقة قوية فى السنوات الخمس الأخيرة، الأمر الذى جعل مصر ضمن الأسواق الأفضل أداء فى الدول التى تعمل بها الشركة.

واستعرض "شين تدجاراتى" مجالات عمل الشركة فى مصر والتى تضمنت إدارة المدن الذكية، وإدارة المبانى، والنفط والغاز، وتوطين الصناعة، وتدريب الكوادر، معربا عن تطلع شركته لتوسيع نشاطها فى مجالات النفط والغاز والتكرير فى مصر، للمساهمة فى أن تصبح مركزا إقليميا فى مجال التكرير لمنطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، بما تمتلكه الشركة من الخبرات والحلول التكنولوجية الرائدة فى مجالات كفاءة العمليات، والإنتاج بأقل نفقات، وأعلى جودة، بالإضافة إلى التكنولوجيات التى تهدف إلى الاستدامة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وفى سياق متصل، أعرب أيضا عن تطلع شركته للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة لطرح حلول تكنولوجيا مبتكرة خلال استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، موضحا فى هذا الصدد محاور عمل الشركة التى يمكن التعاون بشأنها فى مجال الاستدامة وحماية البيئة، والتى تضمنت تقديم حلول مبتكرة لعمليات تدوير البلاستيك، وطائرات المستقبل التى تدار بوقود بيئى، وتوفير بطاريات تخزين الطاقة بغرض نقلها.

فى ذات السياق، أشار "چوناثان كوهين" السفير الأمريكى لدى القاهرة، إلى أن توسيع آفاق الشراكة مع شركة "هانيويل" سينعكس بالإيجاب على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن شركة "هانيويل" ما زال لديها الكثير لتقدمه للسوق المصرية فى عدد من المجالات المختلفة.

وتعقيبا على ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف “COP 27”، تعد فرصة سانحة لتعزيز التعاون مع الشركة فى مجال الاستدامة وحماية البيئة، والتى يمكن استعراضها خلال المؤتمر كأحد النماذج الجيدة.

كما لفت إلى أن التعاون فى مجال دعم مجال ريادة الأعمال فى مجالات التكنولوجيا يعد أحد المحاور التى يركز عليها برنامج الإصلاح الهيكلى.