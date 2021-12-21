أهالى الأسمرات لمبتدا : الخدمات ممتازة والحياة كريمة «شكرا يا سيسى» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت مواطنة من حى الأسمرات، إنها شعرت بفرحة كبيرة بعد نقلها للأسمرات خصوصًا وأن المنزل به كافة الاحتياجات ومنها الأجهزة الكهربائية وهو ما لم تكن تعيش فيه فى الماضى، وتابعت مواطنة أخرى:
"نشعر بالأمان كما نتمتع الأن بحياة خصوصًا وهو ما لم يكن موجودا من قبل، مؤكدة أنه فى الماضى كنا نعيش فى غرفة واحدة".
وتقع الأسمرات فى حى المقطم بمحافظة القاهرة تم إنشاؤها لتطوير المناطق الغير آمنة فى القاهرة، وتتمثل فى مشروع على ثلاث مراحل على مساحة 185 فدان تقريبا.
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