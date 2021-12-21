السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى بالوكيل المكلف بأعمال وزارة الخارجية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، بالسفير عبد الله عمر بشير، الوكيل المُكلف بأعمال وزارة الخارجية السودانية، حيث قدّم السفير المصرى التهنئة للمسئول السودانى على توليه مهام منصبه.





وأكد السفير المصرى على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين فى شتى المجالات، معرباً عن التطلع إلى تعزيز وتيرة العمل فى المشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، وفى مقدمتها الربط الكهربائى وربط السكك الحديدية، وغيرها من مشروعات التعاون فى المجالات المختلفة، لما لها من عوائد إيجابية على شعبى وادى النيل. من جانبه، أكد الوكيل المكلف بأعمال وزارة الخارجية الحرص على المضى قدماً بالعلاقات الثنائية، وبما يتفق مع ما يربط البلدين الشقيقين وشعبيهما من علاقات وثيقة ومتعددة فى شتى المجالات.

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