فحص 189 شخصًا فى قافلة طبية بسفاجا ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة فى البحر الأحمر - فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء - إن المديرية وجهت قافلة طبية إلى قرية أم الحويطات ووحدة قرية النصر التابعتين لإدارة سفاجا الصحية يومى 19 و20 ديسمبر الجارى. وأشار "مرعى" إلى أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 189 حالة فى مختلف التخصصات الطبية وإجراء 35 فحصًا معمليًا و21 أشعة وسونار و37 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وأنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن المحافظة.

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