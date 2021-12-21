اسكتلندا تعلن إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) فى نشرته الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات تتضمن إلغاء احتفالات إدنبرة الشهيرة بالعام الجديد، مع وضع حد أقصى لعدد المشاركين فى الفعاليات العامة التى تقام فى الخارج إلى 500 شخص.
كما سيتم وضع حد أقصى لعدد الحضور فى الفعاليات العامة التى تقام فى أماكن مغلقة إلى 100 شخص وقوفًا أو 200 شخص جلوسًا.
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