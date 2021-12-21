دوت الخليج فى بث مباشر من أعلى محور سمالوط بالمنيا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وانتهت وزارة النقل من تنفيذ محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا، ليصبح جاهزا للافتتاح الرسمى مع ثلاثة محاور أخرى هى عدلى منصور ببنى سويف وقوص بقنا وكلابشة بأسوان.

ويأتى تنفيذ محور سمالوط على النيل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وتبلغ تكلة المحور الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترا، ويشتمل على 47 عملا صناعيا، منها 30 كوبرى أهمها "كوبرى التقاطع مع الطريق الصحراوى الشرقى، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - وأسوان والطريق الزراعى الغربى، وكوبرى أعلى الطريق الصحراوى الغربى، و17 نفقا لتفادى التقاطعات مع الطرق.

يشار إلى أنه قبل عام 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، الأمر الذى هذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.