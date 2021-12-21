الأرصاد تحذر : شبورة مائية صباحا وطقس شديد البرودة ليلا حتى الإثنين...

كشفت هيئة الارصاد الجوية، مع بداية فصل الشتاء رسميا اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الاسبوع الاول من فصل الشتاء في الفترة من غدا الاربعاء إلى الاثنين 27 ديسمبر الجاري، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شــديد البــرودة ليلا علي كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع علي وســط سينـــاء.

واضافت الارصاد انه يسود غدا الاربعاء شبورة مائية من 5 الى 9 صباحا علي بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

و أمطـار خفيفة إلى متوسطـة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فتـرات متقطعة.

•ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

ونوهت الارصاد انه من الخميس 23 ديسمبر إلي الجمعة 24 ديسمبر الجارى سيكون هناك شبــورة مائية من 5 الى 9 صباحا علي بعض الطـــرق المؤديـــة من والى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

و أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فتـــرات متقطعة،ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

كما يشهد الطقس من السبت 25 ديسمبر إلي الاثنين 27 ديسمبر الجارى شبورة مائية من 5 الى 9 صباحاعلي بعض الطـــرق المؤديـــة من والى القـاهرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشماليـــة

ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ،ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.