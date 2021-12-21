/667509/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-الطلاق-يكون-بإحسان-والبعض-جعله-أمام-المحاكم

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن ربنا كتب الإحسان على كل شئ، لافتا إلى أن حتى دعوة الناس إلى الله تكون بالإحسان والكلمة الطيبة.

دوت الخليج رمضان عبدالمعز: الطلاق يكون بإحسان والبعض جعله أمام المحاكم وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الجدال يكون بالكلمة الطيبة، واحنا الزوج والزوجة والأخ والأخت، واقفين لبعض على الواحدة، وفى الحياة الزوجية الجميلة التي تكون لبنة المجتمع، ربنا جعل الطلاق بإحسان، واحنا مش قادرين نعمله بمعروف، نقف قدام المحاكم، لو عاوزين الخير من ربنا عاملوا بعض بإحسان".

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