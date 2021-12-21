/667518/رئيس-الوزراء-يلتقي-مسئولي-شركة-هانيويل-الأمريكية

ألتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع "شين تدجاراتي"، نائب رئيس شركة "هانيويل" الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات، و"بين دريجس" الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية بالشركة، ومحمد محيسن، رئيس الشركة بالشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، وخالد هاشم، رئيس الشركة لشمال أفريقيا.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع مسئولي شركة "هانيويل" الأمريكية

وشهد الاجتماع حضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و"چوناثان كوهين" سفير الولايات المتحدة في القاهرة.

وأستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالثناء على علاقات التعاون مع شركة "هانيويل"، مشيرًا إلى تطلعه لقيام الشركة بزيادة وتوسيع مجالات عملها في مصر، بالإضافة إلى تقديم مساهمات حيوية في المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، والمدن الذكية، والطاقة.

من ناحيته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية عمل علاقات متميزة مع "شركة هانيويل" في مجال التكنولوجيا، وعدد من القطاعات الأخرى، موضحًا في هذا الصدد المجالات المقترحة لتعزيز التعاون، لاسيما في مجال دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وبناء القدرات، وحضانات ريادة الأعمال، ورعاية الإبداع الرقمي.

الشركة تتطلع لتوسيع نشاطها في مجالات النفط والغاز والتكرير في مصر

من جانبه، أعرب "شين تدجاراتي"، نائب رئيس شركة "هانيويل" عن تقديره العميق للشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة شهدت انطلاقة قوية فى السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما جعل مصر ضمن الأسواق ذات أداءًا متميزًا فى الدول التي تعمل بها الشركة.

واستعرض "شين تدجاراتي" مجالات عمل الشركة في مصر والتي تضمنت إدارة المدن الذكية، وتوطين الصناعة، وإدارة المباني، والنفط والغاز، وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى تطلع شركته لتوسيع نشاطها في مجالات الغاز والنفط والتكرير في مصر، حيث تسعى إلى أن تصبح مصر مركزاً إقليميا في مجال التكرير لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، بما تمتلكه الشركة من الخبرات والحلول التكنولوجية الرائدة في مجالات كفاءة العمليات، والإنتاج بأقل نفقات، وأعلى جودة، فضلًا عن التكنولوجيات التي تهدف إلى الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات.

كما أشار إلى تطلع شركته للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة لإيجاد حلول تكنولوجيا مبتكرة استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، مبينًا في هذا الصدد محاور عمل الشركة التي يمكن التعاون بشأنها في مجال الاستدامة وحماية البيئة، والتي شملت تقديم حلول مبتكرة لعمليات تدوير البلاستيك، وتوفير بطاريات تخزين الطاقة بغرض نقلها، وطائرات المستقبل التي تدار بوقود بيئي.