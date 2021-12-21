حقيقة رفض شيكابالا عرض من بايرن ميونيخ

خرج وليد قنديل وكيل اللاعبين ولاعب الزمالك السابق، بتصريحات أثارت الجدل في الرأي العام الرياضي بأن شيكابالا تلقى عرض من بايرن ميونيخ ولم يهتم به اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال قنديل في تصريحات تليفزيونية سابقه على قناة "الزمالك": كان لدي تواصل دائم بوكلاء خارج مصر عندما كنت بالزمالك في أحد المرات وكيل ألماني تواصل معي وحدثني عن شيكابالا وأخبرني أن بايرن ميونيخ يريد التواصل معه".

وأكمل: "بالفعل قاموا بالاتصال بي فأبلغت شيكابالا فقال لي إنه مش مهتم بتلك العرض في ذلك التوقيت".

يكشف دوت الخليج حقيقة العرض المقدم من بايرن ميونخ لشيكابالا.

عندما كان اللاعب محترف في صفوف باوك اليوناني عام 2005 لفت الانظار هناك وبالفعل تحدث بعض مسئولوا الفريق الالماني بشكل ودي نحو إمكانية ضم اللاعب، وهو ما لم يهتم به شيكابالا في ذلك التوقيت بسبب منعه عن السفر بسبب التجنيد وتم حل الأمر في الأخير بلعبه للزمالك ونهاية احترافه في باوك اليوناني.

أعلن نادي الزمالك فتح باب الترشح للانتخابات بشكل رسمي، على أن يتم استقبال أوراق المرشحين بداية من غداً الأربعاء ولمدة أسبوع.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن انعقاد الجمعية العمومية سيكون بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة للانتخابات، وفي المواعيد التي قرها مجلس وزراء مصر طبقاً للقانون رقم 125 لسنة 2021، والخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزارء بهذا الشأن.

وسوف يتم فتح باب الترشح للانتخابات بداية من غداً الأربعاء الماوفق 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، بداية من الساعة الـ 11 صباحا حتى الـ 7 مساء.

وسوف يبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات الزمالك من مجلس الإدارة من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 7 مساء موعد انعقاد الجمعية العمومي.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الانتخابات القادمة بالقلعة البيضاء وسر استبعاد هاني زادة من قائمته.

وقال مرتضى منصور عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحد أسباب عدم تواجد هاني زادة في القائمة هي الأزمة الخاصة بعقد محمد إبراهيم، فهو من قام بعمل عقد اللاعب مع ماريتمو البرتغالي".

وكشف دوت الخليج في وقتاً سابقاً سر إنقلاب مرتضى منصور على هاني زادة وإستبعاده من قائمته بسبب عقد محمد إبراهيم مع ماريتمو البرتغالي.

ويأتي عقد محمد إبراهيم مع الزمالك عندما يبيعه أو يستغنى عنه الفريق، فالنادي ملزم بدفع 2 مليون يورو للفريق البرتغالي، وهو ما طالب ماريتمو به في الوقت الحالي.