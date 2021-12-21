«كنت مضغوطة نفسيا..ومكنش قصدي إساءة للفن المصري»..أبرز تصريحات دليلة لـ دوت الخليج

/667503/كنت-مضغوطة-نفسياومكنش-قصدي-إساءة-للفن-المصريأبرز-تصريحات-دليلة-لـ-تحيا-مصر

حلت الفنانة دينا حسين، ضيفة على ستوديو موقعدوت الخليج، وخلال القاء تحدثت عن قصتها التي أصبحت الحديث الأول والأخير مع الفيديو المثير للجدل الذي نشرته قناة الجزيرة، وحقيقة إساءتها للفنانات المصريات، كما وجهت رسالة مؤثرة لدكتور أسرف زكي، نقيب الممثلين تتطلب منهم السماح.

أبرز تصريحات دليلة لموقع دوت الخليج

وجاءت تصريحات دينا حسين، الشهيرة بدليلة لموقع دوت الخليج، والتي كشفت من خلاله عن بدايتها الفنية داخل مصر، على النحو الاتي :

- الفيديو كان من سنة، وكنت بعاني من ضغوطات نفسية من حد معين، فنزلت الفيديو على صفحتي مع أصدقائي، بشتكي فيه.

- أنا غلطت لمن مأسأتش لحد ومعممتش كلامي ومقدرش أسئ للفنانين، أنا كين أصلا عشان أغلط في حد بالقامة دي.

- كنت مكملة حياتي عادي، فجأة لقيت حرب قايمة عليا بسبب قناة الجزيرة.

- مكنتش فاهمة ومكنش ليا علاقة بقناة الجزيرة قبل كده.

- أنا أسفة أكيد مش قصدي أسيئ ليهم، ولا لمصر، دي أم الفنون.

- أنا واحدة بلبس مفتوح عمري ما أتنمي للقنوات اللي زي الجزيرة دي.

- أنا أكتر واحدة مستاءة من الإخوان وفرحت أنهم مشيوا، وشاركت في 30 يونيو.

- عايزة أستاذ أشرف زكي يعتبرني بنته، أنا قابلة أي قرار تاخدوه بس متعلقوليش المشنقة.

- أنا مغلطش الغلط اللي استحق عليه ده، وهرفع قضية تشويع سمعة على اللي كان السبب في ده

- هاني شاكر، وشيرين عبد الوهاب وفضل شاكر مثلي الأعلى.

- وقت الضغط النفسي مش ببقى عارفة اي الصح واي الغلط، أسفة لكل الناس اللي افتكرت اني بسئ لمصر، وبعتذر لأشرف زكي.

أشرف زكي يهاجم الفنانة دليلة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان دينا حسين لإسائتها لفنانات مصر من أجل تصدر التريند وتعليق فشلها على الفن.

فققال أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CbC»: "سنتخذ إجراءات قانونية حيال الشخصيات التي تجعل من الفن شماعة تعلق فشلها عليه، أو تبحث عن الشهرة والتريند من خلال اختلاق قصص وهمية"

وتابع: "لم نسكت على إهانة الفنانين والفنانات والمهنة العظيمة اللي بننتمي إليها.. والرد عليها هيكون في القضاء".