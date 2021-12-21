/667506/رئيس-قطاع-السكان وزارة-الصحة-تقوم-بالمهام-المنوطة-بها-ولديها-مخزون-استراتيجي-من-وسائل-تنظيم-الأسرة

أوضح الدكتور حسام الدين عباس عبد العظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لحوالي عام ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان وأنه تم إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أماناً بأقل أثار جانبية، وهناك عمل نظام رقمى يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية استخدامها للوسيلة.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

محمد جزر: الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة حل المشكلات التي تواجه المجلس القومى للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية – التداخل بين الجهات التنفيذية – إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية – زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية ، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يرأس سيادته المجلس القومى للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجد العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها علي النتائج.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين علي أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم علي السيطرة علي النمو السكاني في محافظتهم.

وأشار جزر، إلى أن الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتي الطرق ورفع العقوبات الحالية فلا يعقل ان تكون العقوبة عشرة جنيهات الي اليوم تم وضعها عام ١٩٧٠ .